Bara Gaye : « Pas de deal entre Wade et Macky »

Bara Gaye met fin aux rumeurs d’un deal entre Me Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall. Le Secrétaire général adjoint, chargé des Relations avec les organisations politiques, Rapporteur du collège des Secrétaires généraux adjoints, a fait sa première sortie ce dimanche, dans l’émission Face 2 Face.

Deal

Le maire de la commune de Yeumbeul Sud persiste et signe : « Il n’y a pas de deal entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. » Pour Bara Gaye, « s’il y avait un deal entre eux, à 5 jours des élections, Me Wade n’allait pas demander aux Sénégalais de votre pour tout les candidats, sauf Macky Sall et Madické Niang ».

Consigne de vote

L’ancien secrétaire général de l’Ujtl précise que « personne n’a entendu le président Abdoulaye Wade donné une consigne de vote en faveur du candidat Macky Sall ».

Responsabilité de l’opposition

« Me Abdoulaye Wade a appelé toute l’opposition à ne pas aller à l’élection, parce que Macky avait déjà gagné », rappelle le maire de Yeumbeul Sud, selon qui, Me Wade avait dit à l’opposition qu’elle n’allait pas gagner parce que la procédure électorale n’était pas claire et le fichier électoral pas fiable. « Ceux qui sont partis à l’élection doivent assumer leur responsabilités, mais Abdoulaye n’a rien à voir avec cela », conclu le libéral.

