Fada Freddy : « Am yar moy sama téranga bi geune mageu diamano dji »

Qui connaît Fada Freedy, sait pertinemment qu’il est humble et simple. Et pourtant, il figure parmi les artistes africains qui se sont imposés à l’international.

Référence

Invité de l’émission « Tour avec… » présentée par Bouba Ndour, l’artiste s’est prononcé sur sa carrière à l’extérieur, son absence de la scène musicale sénégalaise, entre autres sujets… Mais ce qui a captivé les téléspectateurs de la Tfm, c’est lorsqu’il est revenu sur son comportement serein que les Sénégalais magnifient.

Simplicité, humilité et courtoisie

Fada Freedy est un artiste simple, humble et courtois. Les Sénégalais ne démentiront pas, car il fait partie des chanteurs les plus respectés du pays. Son secret pour lui, c’est sa bonne éducation. Dans cet entretien, il avoue qu’il préfère qu’on lui témoigne sa bonne éducation, au lieu de sa belle voix, sa fortune et encore son prestige.

Musique sénégalaise

Toutefois, interrogé sur son absence de la scène musicale sénégalaise, Fada Freedy réplique : « Au Sénégal, il y a déjà des artistes qui font vivre la musique sénégalaise. C’est à cet effet que j’ai trouvé nécessaire d’aller sur d’autres horizons pour faire avancer notre musique… »