Ouzin Keïta, le nouveau joujou du lobby homosexuel sénégalais !

Experts dans les techniques de manipulation de masse, les lobbys homosexuels utilisent de plus en plus, la comédie et la dérision pour faire passer leur projet de société en douceur.

Cible idéale

Au Sénégal, Ouzin Keïta en est le parfait exemple. Il n’est pas besoin d’être expert en psychologie pour savoir que Ouzin ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Ce qui fait de lui la cible idéale pour les propagateurs de l’homosexualité. Une marionnette à qui on peut faire faire tout ce que l’on veut, tout en restant dans l’ombre.

Aujourd’hui, l’évocation de son nom suffit pour faire rire les Sénégalais. Rien de ce qu’il fait n’est considéré comme sérieux, grave ou choquant par le public. C’est la meilleure façon de rendre soft les comportements proscrits par une société.

Les abonnés de Canal+ comprendront facilement ce que je veux expliquer, car il ne se passe une journée, sans qu’une de ses chaînes ne diffuse un film dans lequel on fait la propagande LGBT.

Banalisation du phénomène homosexuel

Mais pour rester dans la banalisation du phénomène homosexuel par la dérision, le meilleur film diffusé plusieurs fois sur le bouquet Canal+ est « Marie moi mon pote ». C’est l’histoire d’un jeune Marocain venu en France sans papiers et qui a proposé à son ami français de l’épouser pour avoir la nationalité française. Au début, c’était juste un jeu, mais par la suite, le Français a fini par prendre goût à l’homosexualité, à force d’adopter ses codes. Aussi quitte-t-il sa copine pour se marier avec un homosexuel.

Attention

Celui qui regarde ce film sans filtre analytique ne sera pas choqué, car il sera pris de rire dans les dialogues au style comique. Mais lorsqu’on observe avec du recul, on constate juste que c’est une manière de faire passer l’homosexualité en mode soft dans le rire, sans pour autant bousculer les mœurs du public.

Tout cela pour dire qu’il faut faire attention aux agissements de ce Ouzin Keïta et chercher à connaitre les mains invisibles qui lui facilitent son exposition médiatique.

Nous sommes en guerre contre une civilisation universaliste et seuls les doués d’un sens aigu de l’observation pourront séparer la bonne graine de l’ivraie.

Alors, vigilance!

Chérif Abdoul Aziz Touré

Journaliste