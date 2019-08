Coup dur pour le Barça: Messi absent encore un mois?

À l’instar du Paris Saint-Germain avec Mbappé et Cavani ou du Real Madrid avec Hazard et James, le Barça compte ses joueurs phares qui trainent à l’infirmerie depuis le début de saison. Outre Luis Suarez et Ousmane Dembélé, Lionel Messi est absent depuis début août. Et ce mercredi, une bien mauvaise nouvelle est intervenue.

Indisponible depuis le 5 août dernier, la Pulga a manqué les deux premières rencontres de Liga face à l’Athletic Bilbao et au Camp Nou face au Betis Séville. L’Argentin est blessé au mollet et aurait rechuté selon la radio catalane RAC1.

Cette nouvelle blessure est pour le moment floue mais le quintuple Ballon d’Or était absent à l’entraînement ce mercredi matin. Il pourrait manquer un mois de compétition et donc être absent lors de la reprise de la Ligue des champions, selon le média catalan. Une information qu’a toutefois démentie Mundo Deportivo. Aucun communiqué officiel n’a été publié pour le moment.