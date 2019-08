Crise financière et concurrence: Netflix bientôt sur le déclin?

Netflix a beau être le leader mondial de service d’abonnement permettant la diffusion de films et séries TV, les derniers temps sont difficiles pour la multinationale. Son action en bourse a récemment chuté de 15%, principalement à cause d’un ralentissement du nombre d’abonnés. Pourtant, la firme dépense de plus en plus d’argent pour booster ses abonnements. La stratégie n’est pas efficace, et les conséquences sont visibles sur les finances.

Autre raison: la féroce concurrence qui débarque pour contrarier le règne de Netflix sur le marché. Disney+, Amazon Prime Video, NBC Universal, Time Warmer, HBO et d’autres posent des soucis à la plateforme, et notamment en termes de prix de l’abonnement. La hausse récente des mensualités pour s’abonner à Netflix pourrait être annulée, au risque de voir les nouveaux venus aller chez les concurrents moins chers.

Qu’il décide de garder les prix actuels ou de les baisser, Netflix est dans une situation inconfortable. Récemment, la célèbre société américaine a également beaucoup dépensé pour développer son contenu original, notamment en engageant des auteurs de renom. Benioff et Weiss, les deux scnénariste de Game of Thrones, ont été embauchés contre la somme de 200 millions de dollars.

Bref, la dette totale de Netflix est estimée à 14 milliards de dollars, et elle pourrait encore s’accroître prochainement.