Carla Bruni s’amuse des rides et de la chirurgie esthétique

Top model à 21 ans, star des magazines de mode et des podiums du début des années 1990 avant une reconversion dans la musique au début des années 2000 : Carla Bruni a une carrière bien remplie. Avec deux millions d’exemplaires vendus pour l’album Quelqu’un m’a dit et une Victoire de la musique (entre autres), celle qui a dit “oui” à l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy en 2008 n’a plus à prouver ses talents d’artiste. Sur son compte Instagram, la maman d’Aurélien (âgé de 18 ans, né de son histoire avec le philosophe Raphaël Enthoven) et de Giulia (7 ans, née de son mariage avec l’ancien chef de l’Etat), se montre très active et n’hésite jamais à partager des instants de sa vie. Photos de sa petite Giulia, de ses années en tant que mannequin, clichés de son amoureux, de leurs vacances, des sessions de travail… mais aussi, de ses petits moments de détente. Mardi 27 août, Carla Bruni a ainsi partagé avec ses abonnés une vidéo dans laquelle on peut la voir en train de reprendre le célèbre tube de Joe Dassin, Les Champs-Elysées. En guise de légende, celle qui fut Première dame écrit, avec beaucoup d’humour et d’autodérision : “Rien de tel qu’une petite vidéo en Snapchat (mieux qu’un lifting) et une légendaire chanson du grand Joe Dassin pour revenir 30 ans en arrière… #SnapchatC’estPasDeMonAge.”

En décembre 2017, à l’approche de ses 50 ans, Carla Bruni s’était laissée aller à quelques confidences au sujet de la chirurgie esthétique dans les colonnes du magazine italien Io Donna. “Avoir 50 ans, ce n’est pas drôle” , lâchait-elle. “C’est le même déséquilibre qu’à l’adolescence: l’évolution des hormones qui provoque une grande fragilité physique et émotionnelle. Et puis, je me sens mal à l’aise avec les rides. Mais c’est toujours mieux de vieillir que d’avoir un visage étrange […] Actuel­­le­­ment, j’ai un moment d’égare­­ment par rapport à mon âge. Je souffre et je traîne un fantasme de jeunesse.