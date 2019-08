Vous êtes O positif ou négatif? La Croix-Rouge a besoin de vous

“La rentrée s’annonce difficile”, déplore la Croix-Rouge, qui lance un appel d’urgence sur sa page Facebook. “Si vous êtes du groupe O, nous avons grandement besoin de vous.”

Les stocks de sang sont en forte baisse. La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de dons et lance un appel aux donneurs sur les réseaux sociaux. “Malgré nos efforts et votre belle mobilisation cet été, les stocks de O positif et négatif ont dégringolé au mois d’août… Mais les malades en ont toujours autant besoin”, peut-on lire sur la page Facebook “Sang pour sang donneur”.

La rentrée risque donc d’être difficile. Comme souvent en été, les réserves en sang O négatif sont basses à cause des départs en vacances, des fermetures annuelles des entreprises et des écoles. “Si vous êtes du groupe O et que vous avez donné il y a plus de 2 mois, nous avons grandement besoin de vous”, insiste la Croix-Rouge.