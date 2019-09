Michel Sardou: “Je hais cette époque, je hais ce siècle”

Invité ce lundi 2 septembre sur les ondes de RTL, Michel Sardou a confié tout le mal qu’il pensait du 21e siècle. “Je hais cette époque, je la hais, je hais ce siècle”, s’est-il exclamé, avant d’ajouter que “tout” l’irritait. “On n’a plus aucune liberté. Rappelez-vous des années 1970-1980. On fumait, on faisait l’amour, on roulait vite, on pouvait boire, le théâtre marchait, les affaires marchaient…”

La star de 72 ans déteste également les réseaux sociaux “ridicules” et leurs “abrutis”, les débats à la télévision et les limitations de vitesse. “On ne peut plus rouler vite. Avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, et y’avait aucun malaise”. Lorsqu’on lui signale le nombre de personnes tuées sur les routes chaque année, il rétorque: “Oui d’accord, mais il y a toujours eu des morts sur les routes (…) Il y en aura toujours, même s’ils limitent la vitesse à 25 sur les autoroutes”.

Michel Sardou estime d’ailleurs que les chaussées à Paris sont devenues trop étroites: “J’ai failli écraser trois trottinettes moi, parce que je n’ai pas l’habitude!”

Côté politique, le comédien a également son avis: “Et les Gilets Jaunes. Et les Gilets Rouges. Et les Gilets Bleus. Et les Gilets Verts… Et merde! Merde, ça va! La seule politique que je pratique, c’est que je fais partie du Parti animaliste. Je défends les petites bêtes. Je me présente aux élections de la présidence du Parti animaliste!”, a-t-il encore lancé avant d’éclater de rire.