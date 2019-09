MONDIAL-2019 – 1re JOURNEE (GROUPE H) – La Lituanie corrige le Sénégal

Les Lions ont démarré le Mondial masculin de basket, Chine-2019, par une lourde défaite. Ils ont été laminés par la Lituanie (101-47) hier, au Dongguan Basketball Center.

Le Sénégal a perdu son premier match de groupe de la Coupe du monde masculine de basket 2019. Les basketteurs sénégalais perdent de 54 points. Ils sont d’ailleurs les seuls Africains à n’avoir pas inscrit 50 points, dans cette 1re journée. L’Angola, la Tunisie, le Nigeria et la Côte d’Ivoire ont tous franchi la barre des 50 points.

Les Lions, huitièmes de finaliste au dernier Mondial de 2014, étaient attendus pour une bonne entrée en lice, hier, contre la Lituanie. Mais les protégés du coach Moustapha Gaye n’ont pas réédité leur exploit de 2014 où ils s’étaient imposés pour la première fois face à une formation européenne. Les Sénégalais, qui avaient battu à l’époque la Croatie (77-75) en phase de groupes, ont pris une fessée face aux Lituaniens. La Lituanie, favorite du groupe H, a imposé sa suprématie au Sénégal, tout au long de la rencontre.

Un match à sens unique, comme le démontrent les statistiques. Maurice Ndour et sa bande n’ont jamais mené au score, ni rattrapé leurs adversaires. Les Lituaniens ont remporté tous les quarts-temps (27-10, 21-11, 29-12 et 24-14). Ils ont aussi dominé les autres compartiments du jeu avec 44 rebonds contre 32. Jonas Valanciunas et sa bande ont été également plus adroits, avec 60,50 % et 36,80 % de réussite sur les tirs de deux points et trois points, contre 40,40 % et 4,30 % pour les Lions.

Maurice Ndour et ses coéquipiers ont fait une mauvaise entrée, en commettant plusieurs fautes individuelles et pertes de balle. Ces erreurs ont été finalement fatales pour eux. Les demi-finalistes de la dernière édition ont profité de ce mauvais début pour transformer les lancers-francs et marquer beaucoup de paniers sous la raquette. La sortie prématurée de Hamady Ndiaye consécutive à deux fautes individuelles a affaibli le jeu sénégalais.

Valanciunas, auteur d’un double-double (13 points et 11 rebonds), a été le bourreau des Sénégalais. Il a conduit son équipe vers un premier succès dans cette première Coupe du monde à 32 pays. Le Sénégal n’a pas su apporter la réplique appropriée devant lui permettre d’éviter un score fleuve. Les trois éléments du cinq majeur sénégalais, Hamady Ndiaye, Mouhamed Faye et Xan d’Almeida, ont complétement sombré. Les deux autres, Maurice Ndour et Babacar Touré, ont marqué respectivement 8 et 6 points. L’entrée de Youssou Ndoye et de Mamadou Lamine Sambe, dans les dix premières minutes, n’a pas permis d’arrêter la machine lituanienne.

Le Sénégal a amélioré son jeu en fin de match. Babacar Touré, Pape Diop et Djibril Thiam ont inscrit 12 points dans les cinq dernières minutes. Le banc sénégalais a été d’ailleurs meilleur que le cinq majeur avec 39 points.

Le coach Moustapha Gaye devra certainement apporter des rectificatifs pour la rencontre de demain contre l’Australie. La formation australienne a battu (108-92) le Canada. Le Sénégal n’a plus droit à l’erreur. Les Lions devront batailler ferme pour leurs deux prochains matches, s’ils veulent franchir le premier tour de ce Mondial-2019.

OUMAR BAYO BA