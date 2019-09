Aminata Touré: la malienne qui secoue le parlement régional allemand

Aminata Touré fait la fierté du continent africain notamment du peuple malien. La jeune femme de 26 ans s’est hissée au parlement régional de l’Etat de Schleswig-Holstein, en Allemagne, sans grande difficulté. Le 28 août dernier, la jeune malienne a été élue à la vice-présidence du parlement avec 46 voix sur 69.

Pour cette dernière, c’est le début d’une nouvelle ère, pour faire avancer l’égalité « homme-femme» en Allemagne et en politique.

Le début d’un combat pour la démocratie comme elle le répète souvent, un combat que ses parents, qui ont longtemps eu peur de se faire expulser d’Allemagne, ont suivi, mercredi dernier, depuis les tribunes du parlement régional, rapporte dw.com

La jeune femme que notre source décrit comme combative, sûre d’elle-même, serait arrivée à ce stade grâce à son dévouement et à sa combativité.

Elle entend ainsi, pour les deux ans et demi, la durée de son mandat soit jusqu’en 2022 où se tiendront encore les élections, se battre pour que les réfugiés soient mieux et plus vite intégrés.

L’afro-allemande serait la première africaine à être élue à ce poste. Aminata Touré reste très fière de ses deux pays.

«J’ai toujours eu les deux mondes en moi : l’origine de mes parents – le Mali ; et le pays où je vis – l’Allemagne… À un moment donné, je ne voulais plus avoir à me décider pour un des deux pays. Alors j’utilise un terme inventé par un mouvement féministe de femmes noires, ici en Allemagne : Afro-Allemand», confia-t-elle.