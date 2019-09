Meilleur joueur de la saison: Sadio Mané «oublié» par la Fifa

Après avoir dévoilé l’identité des personnalités nommées pour les différents prix qu’elle organise, la Fifa vient d’annoncer les trois finalistes du prix The Best. L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, champion d’Europe avec Liverpool, vice-champion d’Angleterre et co-meilleur buteur de Premier League, ne figure pas sur la liste.

Champion d’Europe avec Liverpool, vice-champion d’Angleterre et co-meilleur buteur de Premier League, la saison 2018-2019 a été quasi parfaite pour l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Visiblement, cela reste tout de même insuffisant pour prétendre au trophée de meilleur joueur de l’année décerné par la Fifa. En effet, le 31 juillet dernier, l’instance dirigeante du football mondial dévoilait la liste des joueurs nommés pour le prix The Best 2019. Une liste dans laquelle figuraient Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Aujourd’hui, ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre à la succession du Croate Lukas Modric, vainqueur de l’édition 2018. L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, n’a pas été retenu sur la liste des trois finalistes. De même que son coéquipier en club, l’Egyptien Mohamed Salah, co-meilleur buteur de Premier League.

Premier nommé, Cristiano Ronaldo. Le Portugais sort d’une saison 2018/2019 durant laquelle il a remporté le Scudetto avec la Juventus et la Ligue des Nations avec le Portugal. Un dernier trophée international qui lui donne un peu plus de chance que le deuxième nommé, Lionel Messi. L’Argentin n’a remporté ni trophée continental avec le Fc Barcelone, ni international avec l’Argentine. Le grand favori de cette course à trois est donc Virgil van Dijk. Le Batave s’est certes incliné en finale de la Ligue des Nations face à CR7, mais sa victoire en Ligue des Champions et son parcours XXL en Premier League avec les Reds lui ont permis d’occuper le devant de la scène. Dernièrement, il a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue des Champions par l’Uefa. Autant dire que l’international Oranje devrait soulever un deuxième trophée consécutif. Sauf énorme surprise bien entendu.

(Avec Footmercato)