Le jean ample, la tendance XXL de la rentrée

Ample et ultra-confortable. Le jean n’a pas échappé à la tendance de l’oversize de cette rentrée 2019. En cette fin d’été, il se porte en version baggy, paperbag ou encore XXL.

Rédaction 04-09-19, 12:10

L’oversize, parfaitement assumé, a la cote en cette rentrée 2019. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’idée n’est pas de porter des vêtements trop grands dans lesquels on semble noyer. Mais plutôt d’offrir aux pièces classiques qui composent une garde-robe une allure démesurée. Blazers, pantalons, manteaux… Tout y passe, sans oublier le jean.

Cet indispensable mode se la joue XXL pour cette nouvelle année. La tendance veut qu’on le choisisse ample, taille haute à pinces et resserré aux chevilles pour un look inspiré des années 80. On l’associe alors à un haut plus cintré afin de créer une silhouette équilibrée. Aux pieds, on opte pour des bottines à petits talons, des sandales ou encore des baskets.