R. Kelly incarcéré avec les autres détenus après plusieurs semaines à l’isolement

R. Kelly a été transféré dans une cellule ordinaire ce mardi. Soupçonné d’abus sexuel sur des mineurs, le chanteur avait été placé en isolement pour sa propre sécurité.

Selon l’avocat de R. Kelly, qui s’est exprimé auprès du site américain TMZ, plusieurs mesures ont toutefois été prises pour assurer la sécurité du chanteur. Les personnes soupçonnées d’abus envers des mineurs auraient en effet plus de risque de se faire attaquer en prison. Maintenant qu’il a quitté l’isolement, R. Kelly va pouvoir sortir de sa cellule et recevoir des visites de ses proches.

Le chanteur avait entré une demande auprès du juge, car il ne supportait plus d’être seul. Selon son avocat, il n’avait aucun contact avec d’autres personnes, ne voyait plus la lumière du jour et n’avait pas le droit de participer aux activités proposées en prison.

Le chanteur aurait pourtant été placé à l’isolement à sa propre demande. Ce dernier craignait en effet de se faire agresser par les autres détenus en raison de son statut de célébrité. Le procureur a donc accepté de l’incarcérer avec les autres prisonniers.

Une nouvelle audience doit avoir lieu ce mercredi 4 septembre pour décider du sort du chanteur. Il est accusé de violence et d’abus sexuels. Parmi les treize chefs d’accusation retenus contre lui figurent notamment la traite d’êtres humains à des fins sexuelles et la pornographie mettant en scène des enfants.