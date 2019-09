Sarkozy évoque sa relation cordiale avec Macron et glisse un tacle à Hollande

Invité de l’émission C à vous sur France 5 ce mercredi soir, Nicolas Sarkozy a évoqué ses relations avec Emmanuel Macron et en a profité pour lancer une petit pique à François Hollande.

En juin dernier, l’ancienne proche collaboratrice et ex-conseillère de Nicolas Sarkozy Emmanuelle Mignon affirmait qu’Emmanuel Macron était le “meilleur président de la droite que l’on ait eu depuis un certain temps”. Durant l’émission de France 5, une question lui est alors posée à ce sujet. L’ancien chef de l’Etat a préféré esquiver: “C’est peut-être qu’elle a quelque chose à lui demander. Je suis ancien président de la République, ce n’est pas facile, quelle est ma place? Est-ce-que je dois tourner le dos?”

Mais celui qui a été président de 2007 à 2012 s’est dit très heureux que le chef de l’État actuel lui demande son avis sur différents sujets: “Ce qui arrive au pays ça ne peut pas ne pas me concerner et quand le président de le République m’appelle pour me demander mon avis il sait très bien que je n’en parlerai pas à la presse ni à personne. C’est mon devoir de la faire.”

Il en a également profité pour glisser un petit tacle à son rival de la présidentielle de 2012: “Si François Hollande me l’avait demandé, je vous donne ma parole d’honneur que je l’aurais fait (ndlr, donner son avis). Mais le risque était faible puisqu’il considérait que c’était horrible de me demander quoi que ce soit”.