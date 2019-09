Potou : des centaines de tonnes d’oignon pourrissent dans les champs

iGFM – (Dakar) – C’est le désarroi total chez les producteurs agricoles de la zone de Potou. L’association des jeunes producteurs de la zone des Niayes qui a fait face à la presse a dénoncé cette situation liée au dégel de l’importation d’oignon. Mawdo Ka, le secrétaire général de l’association considère que le directeur de l’agence de régulation des marchés a failli à sa promesse de maintenir le gel des importations d’oignon jusqu’au 10 septembre.

« On pensait pouvoir vendre notre production avant cette date. Mais la décision du dégel intervenue entre temps a gâcher nos prévisions. Des centaines de tonnes d’oignon sont en souffrance dans les champs. On ne parvient plus à vendre notre production. Les jeunes réunis au sein de notre association sont désemparés. Beaucoup parmi nos membres ont contracté des dettes auprès des banques. Avec cette situation, nous sommes dans l’impossibilité d’honorer nos engagements. Les jeunes qui avaient tourné le dos à l’émigration clandestine pour se consacrer à la production agricole. envisagent de reprendre les pirogues », a déploré Mawdo Ka, le secrétaire général de l’association des jeunes producteurs agricoles de la zone des Niayes qui en appel à la bienveillance des autorités étatiques.

IGFM