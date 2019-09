PDS – Tournée nationale de Oumar Sarr et Cie : LA RÉVOLTE DES FRONDEURS

En tournée nationale à partir de ce week-end, une délégation de l’Alliance suxali sopi, avec à sa tête Oumar Sarr, ex-coordonnateur national du Pds, a été triomphalement accueillie par des milliers de personnes à Dagana, première étape de cette tournée. «Le lion du Walo» a, au nom de ses camarades, «ouvert le feu sur Karim Wade» dont ils contestent la légitimité avant d’afficher leurs ambitions de reprendre en main le Pds pour le sauver d’une mort certaine.

Karim Wade ne peut être légitime à la tête du Parti démocratique sénégalais (Pds). C’est du moins la conviction de Oumar Sarr et des membres de l’Alliance And suxali sopi. Sous les vivats de ses partisans scandant «Oumar Sarr laniou beug» (C’est Oumar Sarr que nous aimons) «Oumar Sarr le lion du Walo», le maire de Dagana a soldé ses comptes avec Karim Wade qui, selon lui, n’a plus aucune légitimité à la tête du Pds et ne peut plus décider de quoi que ce soit. «Karim Wade n’est plus candidat. Ça c’est maintenant derrière nous. L’élection présidentielle s’est tenue depuis plus de 6 mois maintenant. Il est peut-être simplement un membre du Parti démocratique bien que je n’ai jamais vu sa carte de membre. Donc, il ne peut pas avoir une mainmise sur le Pds, organiser un secrétariat national et renvoyer qui il veut. Ce n’est pas pensable et c’est inacceptable.»

Oumar Sarr est d’ailleurs allé plus loin. Pour lui, «même si Karim Wade a pu acheter une carte de membre, il n’est pas membre du bureau politique du parti dont les membres ont été élu depuis 1996». Dans la même lancée, il a fait savoir que ce que lui et ses camarades déplorent le plus, c’est le fait que le bureau politique, qui est l’instance de décision et qui incarne la direction du parti, ne s’est plus réuni depuis plus de huit à neuf mois. Une situation qui, à son avis, a sciemment été provoquée pour positionner Karim Wade. «On empêche toute réunion et on veut museler le Pds et l’offrir à quelqu’un», peste Oumar Sarr qui considère que si Abdoulaye Wade est le secrétaire général du Pds, Karim Wade n’est responsable de rien.

Toutefois, malgré ces attaques contre le fils de Me Wade, l’ex-homme de confiance de Abdoulaye Wade a réaffirmé «l’ancrage des membres de l’Alliance suxali sopi dans le Pds» dont ils veulent redorer le blason à travers les actes qu’ils posent depuis un certain temps. «Notre objectif est de renforcer le Pds, sinon il va mourir de sa belle mort si nous n’agissons pas. Notre objectif premier est de travailler pour refonder un Pds gagnant. Il y aura des obstacles et nous les apprécierons. Mais je le rappelle, notre objectif premier c’est de redynamiser le Pds pour en faire un parti conquérant», a déclaré celui que ses partisans ont surnommé «Le lion du Walo», qui n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que Dagana reste un bastion du Pds qui n’a plus perdu d’élection dans la commune depuis très longtemps à l’exception des dernières élections législatives marquées, selon lui, par un transfert massif d’électeurs favorables au parti au pouvoir.

Une tournée nationale préférée «aux résolutions bidon soutenant à mort Karim»

Sur les motivations de cette sortie en grande pompe dans sa ville natale Dagana, Oumar Sarr a fait savoir qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale enclenchée par l’Alliance And suxali sopi, mise en place depuis le début de la crise qui secoue le Parti démocratique sénégalais. Cette tournée dont Dagana est la première étape mènera l’Alliance dans les 45 départements du pays, a fait savoir l’ex-coordonnateur national du Pds qui a souligné que cette option a été préférée par lui et ses camarades «aux résolutions bidon écrites par certains pour réaffirmer leur soutien à mort à Karim Wade».

Il y a quelques semaines, la direction du Pds a sorti une note dans laquelle le secrétariat national a été fortement remanié et plusieurs cadres du parti dont Oumar Sarr ont été écartés.