Rencontre des secrétaires généraux des institutions financières internationales à Abidjan, du 11 au 13 Septembre

Un an après leur rencontre à Bali, en Indonésie, ils travailleront au renforcement des acquis du Conseil des financières internationales (IFI)

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 11 septembre 2019/ — Les secrétaires généraux des Institutions financières internationales (IFI) tiendront leur 20ème réunion annuelle du 11 au 13 septembre prochains, au siège de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), à Abidjan. Un an après leur rencontre à Bali, en Indonésie, ils travailleront au renforcement des acquis du Conseil des IFI.

La réunion tenue dans la capitale ivoirienne portera sur des sujets tels que l’efficacité du Conseil des IFI, l’élargissement du rôle du conseil, le soutien requis par les comités du conseil, l’établissement et le renforcement des relations entre le conseil et la direction. Seront présents une cinquantaine de participants, issus de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque mondiale (BM), du Fonds monétaire internationale (FMI), de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque asiatique de développement, de la Banque asiatique de l’investissement et des infrastructures, pour n’en citer que quelques-unes.

« Nos interactions au cours de ces dernières années m’ont permis de comprendre que nous sommes tous confrontés à des défis similaires et communs, en tant que surveillants des mécanismes de gouvernance de nos institutions », a déclaré Vincent Nmehielle, secrétaire général de la Banque, hôte de l’événement. « Nous sommes impatients d’accueillir, à Abidjan, nos invités pour des délibérations toujours plus pertinentes visant à mieux servir nos institutions ».

Au cours de la réunion annuelle, plusieurs exposés seront délivrés par chaque institution : « La géopolitique et son impact sur les actionnaires », « Innovation technologique autour des activités du conseil », « Relever les défis de la programmation des travaux du conseil », « Reformes de la supervision et de la bonne gouvernance ». Ce dernier thème explorera les meilleures pratiques dans les Institutions financières internationales, le rôle du comité d’audit et la gouvernance.

Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).

SOURCE

African Development Bank Group (AfDB)