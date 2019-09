“Je vais m’arrêter”: Gims annonce une pause carrière

Gims s’apprête à donner l’un des plus importants concerts de sa carrière au Stade de France à la fin du mois. Après cette prestation, l’artiste s’accordera une longue pause.

Depuis le début de sa carrière solo en 2012, Gims ne s’est pas arrêté, enchaînant les tubes. Le 28 septembre prochain, l’artiste se produira au Stade de France pour un concert qui marquera un tournant dans sa carrière.

“J’me tire”

Ce mercredi 11 septembre, au micro d’Élodie Suigo sur France Info, Gims a fait part de sa décision de se consacrer à sa famille. “Là, je compte les secondes, c’est le concert de ma vie, rien ne sera plus jamais pareil, il y aura un avant et un après le 28″, a assuré l’interprète de Bella, avant de déclarer: “Je crois que je vais m’arrêter, là, en fin d’année parce que j’ai envie de profiter.”

Que ses fans se rassurent, cette décision ne signifie pas pour autant qu’il mettra un terme à sa carrière. “Je n’arrête pas ma carrière, mais ce ne sera pas comme les années précédentes (…) Chaque fois que je rentre je découvre mes enfants, de nouvelles choses que j’ai ratées, je n’ai pas été témoin de ceci ou cela, et ça, on ne peut pas le rattraper.” Et d’ajouter: “J’ai envie de faire trois mois sans rien faire, d’avoir une routine comme tout le monde.”