La Caf serait ruinée, l’Algérie, le Sénégal et le Nigeria en attente des primes CAN 2019

Plus d’argent à la CAF ? L’Algérie, le Sénégal et le Nigeria attendraient encore de rentrer en possession de leurs primes de la CAN 2019 après leurs titres de champion, vice et troisième de la compétition.

D’après des révélations du journaliste britannique d’origine nigerianne Osasu Obayiuwana, l’instance dirigeante du football continental a des soucis de trésorerie. D’après un document exclusif affichant les comptes de la CAF et présenté le 17 juillet dernier par le président de la Commission des Finances, le Marocain Faouzi Lekjaa, en réunion du Comité exécutif, l’instance présentera un déficit de 6 millions de dollars à la fin de l’année.

Une situation qui empêche la CAF de respecter ses engagements envers les pays sortis victorieux de la CAN 2019. Aussi bien les Verts, les Lions de la teranga ainsi que les Super eagles attendent de rentrer en possession de la totalité de leurs primes.

L’Algérie doit recevoir 4,5 millions de dollars, le Sénégal 2,5 millions et le Nigeria 2 millions. La FAF, d’après Le Buteur, a annoncé avoir reçu 4,1 millions de dollars.

Fouzi Lekjaa, @CAF_Online’s 2nd VP and the head of the organisation’s Finance Committee, issued a very stern warning to his colleagues at their July 17th executive committee at the @CairoMarriott. pic.twitter.com/p3NgeC4zrw

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) 10 septembre 2019