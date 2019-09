Baisse du prix du loyer – « il y a des failles dans la loi… »

iGFM – (Dakar) Le Directeur de la promotion de l’habitat social du ministère de l’Urbanisme, Mamadou Mounirou Ly qui a pris part, samedi, au Gala

sur l’immobilier de Mamaison.sn a reconnu les failles de la loi portant sur la baisse du prix du loyer . «Il y avait la loi sur la baisse du loyer. Cette loi suit

son bonhomme de chemin. Il a des choses qui peuvent être à rectifiées. L’idée est bonne mais pour toute loi, il faut la suivre et l’améliorer. Des

mécanismes sont déjà pris par le président pour faire en sorte que les Sénégalais puissent bénéficier de logements sociaux», reconnaît le

Directeur de la promotion de l’Habitat social logé au ministère de l’Urbanisme. Pour lui, «L’Etat est dans une dynamique de relance de la

production de logement et des mécanismes sont mis en place pour booster cette politique. Ce que nous voulons faire de l’habitat au

niveau étatique, c’est faire en sorte que les personne à revenu faible qu’elle puisse bénéficier au logement social. Nous avons besoin de la

plateforme Mamaison.sn pour vulgariser la politique de l’Etat en matière d’habitat social». S’agissant du projet de logement de 100

mille logements sociaux du président Macky Sall, il souligne : «Le projet 100 mille logements est dans un vaste programme pour qu’il ait

un Sénégal avec zéro bidon ville. Nous sommes en train d’y travailler et dans les prochains jours, vous aurez les conclusions de travaux».

D’ores et déjà, poursuit il, «C’est un projet supplémentaire du président pour permettre au Sénégalais à très faible revenu de pouvoir

bénéficier de ce logement social».

IGFM