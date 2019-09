Imam Cheikh Mohamath Oumar Niass exige des sanctions contre Iba Der Thiam et son équipe

iGFM-(Dakar) – Les erreurs commises par le professeur Iba Der Thiam et le comité chargé de la redaction de l’histoire générale du Sénégal n’ont pas encore fini de soulever des vagues d’indignations. En conférence de presse ce dimanche, Imam Cheikh Mohamath Oumar Niass, membre de la famille de Cheikh Ibrahim Niass a assimilé ces erreurs constatées dans le tome I/A du livre, à une insulte envers la confrérie Niassene. Il a également exigé le retrait du livre des bibliothèques et la démission du professeur Iba Der Thiam à la tête du comité.

« Iba Der Thiam et son équipe ont lourdement fauté. On peut dire qu’ils ont insulté, non seulement la communauté Niassene, mais aussi tous les musulmans du Sénégal. Iba Der Thiam et son équipe ont aussi trahi le président Macky Sall qui a appuyer ce projet pour revaloriser l’histoire du Senegal. Il doivent être sanctionnés. », à déclaré Imam Cheikh Oumar Niass.

Le président du complexe « Naciril Haqq bil Haqq » dit remettre en question la sincérité des intentions du professeur Iba Der Thiam et crai8nt même une tentative de sabotage orchestrée par des ennemis de la religion musulmane dans le seul but de diviser les confréries.