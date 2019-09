Le documentaire choc sur Michael Jackson reçoit un Emmy Award

Ce week-end, “Leaving Neverland” a remporté le prix du meilleur documentaire de non-fiction lors des Creative Arts Emmy. Une récompense qui a vivement fait réagir la famille de Michael Jackson.

Sorti en janvier dernier, le documentaire “Leaving Neverland”, produit par le cinéaste britannique Dan Reed, avait provoqué l’effroi. Dans celui-ci, Wade Robson et James Safechuck, deux hommes ayant côtoyé la star durant leur enfance, accusent le chanteur d’abus sexuels. Un documentaire qui a été très mal accueilli par la famille Jackson. Celle-ci avait crié au scandale et déclaré qu’il s’agissait là d’une nouvelle tentative pathétique d’exploiter Michael Jackson.

Ces 14 et 15 septembre, se déroulait la 71e édition des Creative Arts Emmy. Lors de cette cérémonie, le documentaire si controversé a remporté une récompense dans la catégorie “non-fiction”. Une nouvelle qui n’a pas plu à la famille du chanteur, déplorant le caractère non fictif attribué au documentaire. “Pour un film qui est une fiction complète, remporter un Emmy de non-fiction, c’est une farce. Pas une once de vérité ne soutient ce soi-disant documentaire qui ne va que dans un sens, qui a été réalisé en secret et pour lequel personne à part les deux intervenants et leurs familles n’ont été interviewés”, a déclaré le Jackson Estate (la succession de Michael Jackson).

La polémique autour du documentaire n’est donc pas près de s’arrêter. Pour rappel, la diffusion de “Leaving Neverland” a entraîné de nombreux débats autour de la culpabilité ou de l’innocence de Michael Jackson. Certaines radios anglaises avaient même décidé de boycotter le chanteur, en cessant la diffusion de toutes ses musiques.