Les Britanniques priés de se préparer au Brexit

Le gouvernement britannique a lancé lundi sa campagne d’information auprès de ses ressortissants en Europe pour anticiper au mieux la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévue au 31 octobre. “Get Ready for Brexit” renseignera les plus d’un million de ressortissants d’outre-Manche sur les démarches à suivre pour garantir leurs droits après la date fatidique.

Quarante-cinq jours, c’est le temps qu’il reste avant le Brexit. Il devient vraiment urgent pour que les 25.000 Britanniques vivant en Belgique entreprennent les différentes démarches administratives nécessaires à leur régulation.

Campagne de communication

D’où cette campagne de communication, qui cible principalement la demande de statut de résident permanent, l’enregistrement à une assurance santé, le remplacement du permis de conduire et la vérification des passeports. Martin Shearman, ambassadeur britannique sur le sol belge exhorte ainsi “les ressortissants britanniques à visiter le guide “Living in Belgium“ où ils peuvent se renseigner sur les mesures à prendre et obtenir des informations spécifiques.”

Mission d’information

Le gouvernement du Royaume-Uni a également dégagé un budget de trois millions de livres sterling pour aider les organismes bénévoles à contribuer à cette mission d’information, et une enveloppe supplémentaire de 300.000 livres sterling a été attribuée aux différentes ambassades pour atteindre les individus difficiles à contacter (personnes handicapées, vivant dans des régions reculées, etc.).

Les voyageurs britanniques sont également appelés à faire attention à leur passeport, assurance et permis de conduire quand ils visiteront l’Europe.