CESSION PARTS DE KOSMOS – Sonko reprend Seydou Guèye

Le leader de Pastef-les-patriotes a sorti un communiqué, hier, pour répliquer au porte-parole de la présidence sur la cession de parts de Kosmos Energy, dans le projet gazier du Nord.

On prend les mêmes et on recommence. D’un côté, le gouvernement qui prête le flanc à Ousmane Sonko. De l’autre, ce dernier qui ne boude pas son plaisir de se livrer à son exercice favori d’exposer les failles dans la communication des autorités. Après sa déclaration de vendredi dernier sur la cession des parts de Kosmos Energy à une société d’Abu Dhabi, Ousmane Sonko s’est vu porter la réplique par le porte-parole de la présidence Seydou Guèye, dans l’émission hebdomadaire d’iRadio. ‘‘Cette opération n’a rien d’illégal et ne concerne absolument pas la gestion du gouvernement, puisque c’est une opération entre des privés et que l’Etat du Sénégal ne perd rien, le citoyen sénégalais ne perd absolument rien’’, a déclaré M. Guèye au micro de Mamoudou Ibra Kane. Suffisant pour pousser le leader de Pastef-les-patriotes à s’employer.

Après avoir fait remarquer que les autorités ne nient pas l’information, Ousmane Sonko a rappelé à M. Guèye les dispositions du nouveau Code pétrolier, en son article 61. ‘‘Aucune transaction sur les droits ne peut se faire sans l’aval de l’État. Sauf si ces opérations s’effectuent entre sociétés affiliées, le ministre de l’Énergie reçoit et approuve les demandes de cession ou de transmission des titres miniers d’hydrocarbures, des conventions ou des contrats de services. Il approuve par arrêté (après avoir vérifié que le cédant a honoré ses engagements consignés dans le Crpp et que le cessionnaire remplit les conditions techniques et financières pour son entrée) les demandes de cessions partielles ou totales des droits, obligations et intérêts résultant d’un contrat de recherche et de partage de production (Crpp)’’, souligne l’opposant.

Vendredi dernier, lors du rassemblement du mouvement Aar Li Nu Bokk, Sonko a affirmé que la compagnie américaine opératrice dans le projet gazier du Nord avait cédé ‘‘20 des 30 % de droits qui lui restaient sur les blocs Ahmeyim-Tortue à une compagnie d’Abu Dhabi’’. Le leader de Pastef s’est également offusqué qu’avec cette opération, le fisc sénégalais va perdre l’opportunité de capter quelques impôts. ‘‘En vous abstenant de réclamer les impôts et taxes sur toutes les transactions spéculatives réalisées sur les titres miniers et pétroliers du Sénégal depuis des années, vous avez délibérément privé le peuple sénégalais de centaines de milliards de recettes qui auraient pu adoucir sa souffrance’’, s’est enflammé Sonko s’interrogeant sur le manque de communication du gouvernement, la non-préemption de l’Etat sénégalais…

Annonce de transaction de 10 % de Kosmos, d’ici la fin d’année

Dans son dernier rapport financier publié le lundi 5 août dernier, la junior américaine Kosmos Energy avait déclaré, quant à elle, qu’un processus de cession de 10 %, et non 20, de ses parts dans le projet gazier ‘‘est en cours et vise une annonce de transaction d’ici la fin d’année’’. Un revenu net de 22 millions de dollars pour le 2e trimestre de cette année a sanctionné ses activités. En juillet, Kosmos a annoncé que le puits Greater Tortue Ahmeyim-1 (Gta-1) avait rencontré environ 30 mètres de charge de gaz nette dans un réservoir de haute qualité. Les résultats de Gta-1 montrent que les ressources en gaz de Gta continuent de croître et pourraient conduire à une expansion supplémentaire du projet. Le puits Gta-1 a été conçu comme futur producteur et sera utilisé pour optimiser davantage les plans de forage de développement pour le projet exploité par Bp.

Le major anglais Bp est l’opérateur majeur dans le projet gazier Grand Tortue-Ahmeyim. Il a intégré le projet via un accord avec Kosmos Energy en 2016. Il détient des participations effectives dans le Saint-Louis Profond et Kayar Profond, au large des côtes sénégalaises, de 60 %, Kosmos Energy détenant 30 % et la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) 10 %.

