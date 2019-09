Contribution : l’îlot Sarpant n’est pas un site à visiter (Boubacar Tall)

iGFM – (Dakar) – Le parc des îles de la Madeleine que l’on appelle aussi « îlot Sarpant » du nom d’un sergent de l’armée coloniale n’est pas en réalité un site à visiter. Jusqu’aux années 82 il fallait une autorisation de la Présidence pour y aller : il y avait un certain Dupuis, conseiller de Senghor qui veillait au grain. Pourquoi ? Il s’y trouve un oiseau emblématique, le Phaéton qui y niche dans les creux des rochers et qui est maladroit sur terre à cause de ses pâtes palmées qui l’empêche de prendre un envol rapide et qui est donc facile à capturer; mais dès qu’il s’envole il peut gagner les Amériques où il passe un partie de l’année. On y trouve aussi des baobabs nains et des tessons de poterie datant de la préhistoire. Le pourtour de l’île sur 100m était aussi interdit de fréquentation par les pêcheurs car c’est une zone de reproduction des poissons. En wolof la grande île s’appelle « Weur » et les deux pointes « Laar » et langanti ».

Aujourd’hui tous ces trésors sont en danger car l’île est à la merci des pêcheurs, des plongeurs qui tuent les poissons dans la zone de reproduction avec des bombes, etc. Le camp des gardes forestiers qui faisait face à l’île a été octroyé à un hôtelier : le Terrou Bi et ces derniers se trouvent derrière la Cour de Cassation et ne peuvent donc voir l’île qui était jadis surveillée avec des jumelles. J’espère que les autorités prendront des mesures pour réhabiliter l’endroit et remettre aux gardes leur site en mémoire aux disparus. Paix à leur âme!

IGFM