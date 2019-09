Incinération de chanvre indien et de faux médicaments, jeudi à Fatick

Dakar,(APS) – La Douane sénégalaise va procéder, jeudi, à 10 h, à Fatick, à l’incinération de 2 tonnes 519 kg de chanvre indien et d’une importante quantité de faux médicaments, a appris l’APS.

Dans un communiqué, le Bureau des relations publiques et de la communication de la Douane indique que la cérémonie d’incinération sera présidée par le Gouverneur de la région de Fatick, en présence des autorités douanières, des représentants des Forces de défense et de sécurité et des Services régionaux.

La même source signale que la valeur totale de ces produits s’élève à près d’un milliard 220 millions francs CFA dont un milliard 68 millions francs CFA pour les faux médicaments, et 151 millions francs CFA pour le chanvre indien.

Elle précise que ces quantités représentent les saisies réalisées par la Subdivision des Douanes de Fatick entre mars et septembre 2019.