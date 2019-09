119 AFFAIRES TRAITEES, 97 PERSONNES DEFEREES… – Les succès de la Division de lutte contre le trafic de migrants

La Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf) de la police nationale, a été créée en janvier 2018. Elle a pour objectif de lutter contre le trafic de migrants et la fraude de documents, entre autres. Entre janvier 2018 et août 2019, elle a traité 119 affaires pour des résultats probants.

Pour faire à face au phénomène de l’émigration irrégulière qui continue de faire des victimes, la Direction générale de la police nationale a mis sur pied une structure dénommée Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf). Elle a été créée le 15 janvier 2018. Elle est spécialisée dans la lutte contre le trafic de migrants. Elle traque les personnes en lien avec le trafic de migration et réprime le trafic illicite de migrants terrestres, maritimes et aériens.

Par la suite, elle a mis en place un dispositif de lutte contre la fraude de documents avec un personnel qualifié, du matériel approprié, à l’instar des aéroports internationaux.

Ainsi, le Bureau national de fraude de documents travaille de concert avec les autres postes frontaliers du pays et les aéroports. Il est doté de moyens techniques d’investigation (comme les outils techniques d’exploitation de données téléphoniques) de deuxième niveau en matière de détection de la fraude de documents. Elle travaille aussi, dans le cadre de la coopération policière et unités spécialisées, avec les pays qui jalonnent les routes migratoires (départ, transit et arrivée).

Côté maritime, les agents de la Dnlt font des opérations de surveillance côtière et patrouille mobile en surveillant les plages de Dakar et environs, toutes les nuits de minuit à 6 h du matin. C’est pour éviter aux embarcations de fortune de prendre départ, à partir des côtes sénégalaises, de Dakar à Fass Boye (Kayar). Cela va permettre aux agents de rechercher et d’identifier les passeurs, de démanteler les réseaux les réseaux et filières de trafic de migrants.

Depuis sa création, en janvier 2018 à août 2019, la Division lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilés (Dnlt) a fait ses preuves. Selon les statistiques en possession d’’’EnQuête’’, elle a géré 119 affaires (15 dossiers de trafic illicite de migrants, 75 de faux et usages de faux sur des documents de voyage), pour 303 interpellations dont 97 individus déférés au parquet.

Concernant les fraudes de documents, il y a eu 35 demandes d’identification qui sont composées de 120 documents analysés et 106 faux documents. Ils ont aussi eu 20 dossiers de faux et usage de faux sur les documents.

Leurs principales structures qui les saisissent dans ce sens sont la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf) et la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et la Division de la brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité.

CHEIKH THIAM