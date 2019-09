Histoire générale du Sénégal: le Codesria félicite Iba Der Thiam et Cie

Iba Der Thiam et ses collègues du comité de rédaction de l’Histoire générale du Sénégal (HGS) peuvent compter sur le soutien du Codesria. Le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (Codesria) qui a son Siège à Dakar et qui regroupe la majorité des Universités, des Instituts de recherche du continent africain et de la Diaspora, ainsi que des chercheurs, historiens, sociologues, philosophes, économistes, etc., adhérant à titre individuel parmi les plus prestigieux du monde, vient de faire parvenir au Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours, une correspondance BSE/0158 du 12 Septembre 2019 dans laquelle, il félicite ledit Comité, « au nom du Conseil et de son Secrétaire Général, le Dr Godwin Murunga pour la parution des 5 premiers volumes de cet important Projet ».

Dans cette lettre,reprise par L’As, le Secrétaire Exécutif du CODESRIA se dit disposé à assumer son rôle de soutien: « Permettez-moi de vous informer que nous serons toujours disposés à poursuivre notre collaboration jusqu’à sa finalisation».