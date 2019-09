Questions d’intérêt commun: Amadou Bâ et son homologue espagnol signent un accord de coopération

À l‘occasion de la 2e Session des consultations politiques entre l‘ Espagne et le Sénégal, tenue ce 19 septembre 2019, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Bâ a eu une séance de travail avec son homologue espagnol, Josep Borrell Fontelles, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération. Une Convention de coopération culturelle et éducative a été signée entre les deux parties.

Cet accord ouvrira la voie à des négociations futures sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, grades et titres académiques, tel que prévu par l’article 11 dudit accord.

Ainsi, les deux ministres ont abordé des questions économiques et commerciales et une coopération en matière de migration et de sécurité, selon les orientations du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

En marge du programme officiel, le MAESE a également eu des échanges fructueux avec les consuls honoraires du Sénégal, ainsi que les représentants des associations de ressortissants sénégalais, établis en Espagne. Au cours de ces rencontres, il a été révélé que les aspirations de la communauté sénégalaise vivant en Espagne, ont été passées en revue.

Le MAESE s‘est félicité de la bonne intégration des ressortissants sénégalais. De même, il a insisté sur la nécessité pour la communauté, de respecter les lois et règlements de leurs pays d’accueil comme le prône toujours, le président de la République Macky Sall lors de ses rencontres avec nos compatriotes vivant à l’étranger.