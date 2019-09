Trafic d’or au parc de Niokolokoba: Pas de liberté provisoire pour les prévenus

Les personnes inculpées dans l’affaire d’exploitation illégale de l’or au parc Niokolo Koba de Kédougou devront prendre leur mal en patience. Leur procès qui devait se tenir, ce mardi, a été renvoyé jusqu’au 7 novembre pour plaidoiries.

Toutefois, les avocats de la défense ont profité de cette occasion pour introduire une requête de mise en liberté provisoire. Laquelle n’a pas obtenu un avis favorable. En effet, le juge a rejeté purement et simplement la demande après que le parquet s’y est opposé.

Le lieutenant-colonel et conservateur du parc Niokolo Koba, Amar Fall, son adjoint, le capitaine Mamadou Marone, l’ancien agent du parquet Sultan Diop, le maire de Nénéfécha, Dondo Keita, le chef du service des Mines et de la géologie, Adama Diop, le Ghanéen Kousi et deux Chinois ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, corruption et infraction au code des Mines et de l’Environnement.

Ils ont été arrêtés à la suite d’une dénonciation anonyme faisant état d’une intense exploitation illicite d’or entretenue par des chinois en complicité avec de hauts responsables de services techniques de la région de Kédougou. Selon les éléments de l’enquête, le conservateur du parc, Amar Fall percevait 500.000 FCFA chaque semaine sans compter la somme qu’il recevait après chaque vente d’or.