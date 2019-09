Pds Espagne

Bien qu’étant à l’étranger, les libéraux d’Espagne s’invitent à la crise notée au Parti démocratique sénégalais (Pds) avec la fronde née du réaménagement du Secrétariat général national. En fait, le député Mor Kane et ses ‘’frères’’ ont décidé d’apporter leur soutien à Me Wade à travers une motion.

‘’Nous, présidents de section, présidents des mouvements de soutien, militants et sympathisants, réaffirmons notre engagement, loyauté et allégeance au secrétaire général national Me Abdoulaye Wade pour sa clairvoyance, sa vision éclairée et sa volonté de réorganiser le Secrétariat national pour des soucis d’alternative générationnelle, pour faire face aux défis futurs et se préparer à la reconquête du pouvoir’’, déclarent les membres de la fédération du Pds d’Espagne. Aussi, fustigent-ils l’attitude d’Oumar Sarr et Cie.

‘’Nous condamnons avec fermeté la fronde déclenchée par l’ex-secrétaire général adjoint et compagnie, et demandons au Secrétariat national actuel de se concentrer sur l’essentiel, en donnant la priorité à la lutte pour le rétablissement dans ses droits de notre candidat Karim Meissa Wade et son retour au Sénégal pour qu’ensemble, nous puissions atteindre les objectifs fixés’’.