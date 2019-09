Macky Sall à New York: l’opposition malmenée et insultée…par des militants de l’Apr

Quelques militants de l’opposition ont tenté de manifester contre le président de la République Macky Sall, en visite à New York pour les besoins de l’Assemblée générale de l’Onu. Ils ont voulu rééditer le coup des années passées, en conspuant le chef de l’Etat. Malheureusement pour eux, ils ont été pris à partie par des militants de l’Apr venus en grand nombre pour l’accueil de ce dernier.

C’est devenu une habitude. A chaque visite du Président Macky Sall aux Etats-Unis, l’opposition en profite pour le vilipender. C’est le cas de son voyage pour les besoins de l’Assemblée générale de l’Onu.

Selon L’As qui donne l’information, quelques personnes ont tenté de manifester devant la Maison du Sénégal. Parmi lesquelles l’activiste Ousmane Tounkara, il y avait un responsable du Grand Parti (GP) et un autre de Rewmi venu spécialement de Bamako (Mali). Mais le rouleau compresseur de l’Apr ne leur a laissé aucune marge de manœuvre. Ils ont été abreuvés d’insultes et malmenés par la bande à Aliou Ngaïdo, Nata Samb Mbacké et Cie.

Pour bien les ferrer, ils ont alerté la Police en lui disant que les manifestants sont armés. Par mesure de prudence, ces derniers ont été fouillés par les flics qui n’ont rien trouvé par devers eux. Malgré ces coups tordus de l’Apr, Ousmane Tounkara et consorts sont restés à l’affût pour exprimer leur mécontentement. D’ailleurs, ils ont donné rendez-vous mardi prochain devant le siège de l’Onu, pour vilipender Macky Sall, le jour où il fera son allocution devant ses pairs à l’Assemblée générale des Nations-Unies.