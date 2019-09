E-COMMERCE – Jumia s’ouvre aux plus grandes marques

La plateforme d’e-commerce Jumia a lancé un espace dénommé Jumia Mall dédié aux plus grandes marques.

Leader, en e-commerce au Sénégal et en Afrique, Jumia est une place de marché qui réunit vendeurs et consommateurs. Son catalogue de produits propose plus de 14 millions de références, avec un grand nombre de marques qui choisissent de passer par la plateforme, afin d’atteindre une nouvelle audience. Durant l’année 2018, Jumia a contribué à la croissance de la part de l’économie numérique à hauteur de 6% sur les 16 milliards de dollars (plus de 9 526 milliards FCFA) du Produit intérieur brut (Pib) sénégalais.

Par ailleurs, cette année, à travers ses campagnes, Jumia souligne avoir doublé le nombre de commandes passées sur sa plateforme, ce qui se traduit par une croissance accrue de 100%. ‘’Ainsi, avec l’objectif de rapprocher les plus grandes marques des consommateurs, Jumia a lancé, ce lundi 16 septembre, Jumia Mall : l’univers des marques. C’est un nouvel espace réservé exclusivement aux marques de renom qui ont ouvert leurs boutiques officielles sur jumia.sn. Ces boutiques officielles rappellent leur identité visuelle, leur univers, et augmentent la visibilité de leurs produits’’, renseigne une note de la plateforme.

Jumia Mall propose une vingtaine de marques comme L’Oréal, Samsung, Osanis, Topicrem, Moulinex, Carrefour, Huawei, Nasco, Infinix et bien d’autres … dans le but de satisfaire la clientèle et de leur donner accès à une sélection de grandes marques. ‘’L’utilisation de l’internet et du e-commerce est en perpétuelle croissance au Sénégal. Nous sommes donc très fiers d’avoir permis à des grandes marques d’adopter le virage du e-commerce avec le lancement de Jumia Mall’’, déclare la Directrice Marketing de Jumia Sénégal, Diariétou Cissé Niang. Selon elle, la présence de ces marques va ‘’contribuer à améliorer la notoriété et l’adoption du e-commerce au Sénégal’’.

‘’Les consommateurs ont un énorme bénéfice. En effet, en plus de consulter en quelques clics les offres d’une vingtaine d’enseignes rassemblées en un seul espace, ils pourront profiter des prix abordables et ceci sur absolument l’ensemble du territoire sénégalais. Jumia donne accès aux Sénégalais des régions en leur offrant une panoplie de produits qui n’y sont pas nécessairement distribuée’’, informe-t-on.

