Avant le derby face à l’Atlético, Zidane garde sa confiance en Hazard

Le derby madrilène va, notamment, rythmer la 7e journée du championnat d’Espagne samedi (21h00) sur le terrain de l’Atlético. Le Real Madrid de Zinédine Zidane ne doit pas se louper, à l’image d’Eden Hazard qui tarde, selon les observateurs, à trouver son équilibre avec les Merengues. Le stratège des Diables Rouges revient de blessure et n’a pas encore atteint son rythme de croisière.

Rédaction 27-09-19, 15:15 Source: Belga

Son entraîneur français maintient malgré tout sa confiance en sa nouvelle recrue. “Nous savons quel joueur nous avons. Tout le monde attend plus de lui et il le sait, mais nous sommes avec lui et lui avec nous. Il sera le joueur que nous voulons qu’il soit”, a commenté Zinédine Zidane vendredi lors d’un traditionnel point presse d’avant-match.

“A Séville (victoire 0-1), il a laissé entrevoir de bonnes choses. Ce type de joueur est prêt pour ce genre de match. Je ne douterai jamais de lui ni d’aucun autre joueur. Nous ne pensons pas au résultat. Nous pensons juste à faire un bon match de la première à la 90e minute. Nous savons que ce match sera compliqué, mais nous sommes prêts”.

Leader en Liga, le Real Madrid (14 points) devant la Real Sociedad et l’Atlético (13 points tous les deux).