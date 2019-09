Massalikoul Djinan : les voies du paradis pour tous les musulmans du Sénégal

iGFM – (Dakar) – La Mosquée Massalikoul Djinan va accueillir officiellement ses premiers fidèles pour la prière du vendredi ce 27 septembre 2019. Réalisée à hauteur de 20 milliards avec des contributions des talibés et dignitaires mourides, la Mosquée Massalikoul Djinane reste cependant une affaire de tous les musulmans du Sénégal. Le Khalife générale des mourides Serigne Mountakha Mbacké a tenu à le préciser par la voix de son porte parole Serigne Bass Abdou Khadre. Face à la presse, il a fait savoir que ce haut lieu de culte qui célèbre la victoire de Serigne Touba sur le colon blanc, est ouvert à tous les musulmans du Sénégal et ceux vivant parmi nous.

La Mosquée Massalikoul Djinan est l’aboutissement de 7 années de travaux, un chantier colossal et un symbole de la puissance de la confrérie mouride et de la victoire de la spiritualité. Un chantier évalué à plus de 20 milliards de francs CFA selon le maître d’ouvrage, financé par les contributions de l’ancien khalife général des mourides et les disciples mourides.

IGFM