Inauguration Massalikoul Jinaan : Wade et Macky se retrouvent

L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade et le chef de l’État Macky Sall ont prié ensemble aux côtés du khalife Serigne Mountakha Mbacké, à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinaan. Par ailleurs, le Khalife Général des Mourides, a magnifié la complicité entre Abdoulaye Wade et Macky Sall qui se sont serrés la main juste avant le début de la prière.

Serigne Mountakha à Macky et Wade : “Si vous allez au-delà de vos divergences…”

C’est un discours unificateur que vient de prononcer Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalif général des Tidianes a ainsi invité Macky Sall et Me Abdoulaye Wade à aller au-delà de leurs divergences.

La mosquée Massalikoul Jinane vient de vivre sa première prière de vendredi, assistée par le khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Macky Sall et l’ancien chef d’Etat, Me Abdoulaye Wade.

Une journée symbolique qui a vu Serigne Mountakha Mbacké inviter Me Abdoulaye et Macky Sall à l’union. « Si vous allez au-delà de vos divergences, le pays en sera gagnant. Me Abdoulaye Wade est le symbole d’un père, Macky Sall représente un fils. Ils ont ainsi la posture de tout un pays », a ainsi réagi le khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

