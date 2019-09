Babacar Gaye: « La réconciliation entre Wade et Macky cache des secrets »

iGFM-(Dakar) – L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye est convaincu qu’il y’a des non dits sur les retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade. Dans l’émission Jury du dimanche de iradio, M. Gaye a parlé d’une réconciliation entre guillemets qui cache beaucoup de secrets.

«C’est heureux qu’ils se soient réconciliés entre guillemets devant Dieu, parce que, c’était dans une mosquée. Mais, je considère que derrière cette poignée de mains et ce compagnonnage du président Macky Sall jusqu’au domicile de Me Wade, il y a qu’à même des non-dits. Quelque chose qui me semble, pour l’instant, être un secret pour les Sénégalais et pour nous qui sommes du Pds », a déclaré l’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds)

Toutefois, Babacar Gaye reconnaît que le contentieux qui existe entre Me Abdoulaye Wade et son successeur va au-delà de leur personnalité. Pour lui, la seule chose qui oppose Macky Sall à Me Abdoulaye Wade, c’est l’emprisonnement de Karim Wade et son isolement hors du territoire. « Je ne vois pas une divergence d’approche au plan idéologique ni une divergence pour l’amour du pays. S’il y a un contentieux, entre ces hommes, c’est juste parce qu’il y a eu l’affaire Karim », a-t-il expliqué.