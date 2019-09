Le leader d’Aj/Pads Mamadou Diop Decroix se félicite de la libération de Khalifa Ababacar Sall que vient d’acter un décret du président de la République.

Sur sa page Facebook, il soutient que c’est un pas important dans la direction de la décrispation politique, au lendemain de l’inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan. Il espère tout de même que d’autres étapes vont suivre.

Incarcéré depuis le 7 mars 2017, Khalifa Sall est condamné à 5 ans d’emprisonnement et à une amende de 5 millions de francs pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des derniers publics. Khalifa Ababacar Sall est libre depuis hier.