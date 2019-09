TOUBA A DAKAR – La religion n’est pas l’opium du peuple

L’inauguration de la Mosquée Masaalikul Jinaan le 27 septembre 2019 fera date dans l’Histoire. Touba s’est déplacée à Dakar pour nous emmener le meilleur : de la réalisation par le travail, la générosité, l’équilibre et l’exemplarité.

Sept ans de travaux, un joyau architectural signé CDE pour les gros oeuvres, vingt milliards d’investissement sortis solidairement des poches des Sénégalais. Voici un grand indicateur que nous avons toutes les ressources pour relever tous nos défis, principalement la pauvreté et ses effroyables corollaires que sont l’analphabétisme et la courte espérance de vie. Ici, la religion n’est point l’opium du peuple, mais un puissant ferment, un formidable levain qui condense des énergies positives et les guide vers des ouvertures temporelles et spirituelles. Le Fondateur du mouridisme exhorte à la recherche du « Bonheur dans les deux mondes ». Intelligence et conscience en mouvement.

L’inauguration de Masaalikul Jinaan nous rappelle que défaite et victoire sont des notions toutes relatives qui ne peuvent s’apprécier que dans le temps et l’espace en devenir. Cheikh Ahmadou Bamba a été privé de liberté pendant trente-deux ans, avait été déporté sept ans à partir de Dakar et le voilà, 92 ans après avoir quitté ce monde, glorifié en direct sur la planète entière, à tout jamais. Massalikul jinann (les itinéraires du Paradis) sont son parcours.

Touba est venue à Dakar en nous montrant la voie et la force du pardon, de la réconciliation et de la modération. Le Calife a réconcilié le Président Macky Sall avec son prédécesseur Abdoulaye Wade à l’occasion. Symbole fort et puissant qui nous appelle à l’union et à la fraternité agissantes, au dépassement des contingences et à la conjuration des mauvais sorts. Cheikh Ahmadou bomba avait pardonné à tous. Relever nos défis demande la participation et la contribution de tout le monde, sans exception aucune. Honorer Masaalikul Jinaan, c’est approfondir cette réconciliation et lui donner corps et âme en mettant en avant les intérêts des Sénégalais d’aujourd’hui et de demain.

Cheikh Ahmadou Bamba : « Je n’ai d’autre préoccupation que le savoir, l’action et le bon comportement ».

Mamadou Sy Tounkara

Conseiller spécial du président de la République