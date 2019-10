Changement à l’Ipres, dans la police,… : Macky Sall multiplie les permutations

On savait que Mamadou Sy Mbengue était sur siège éjectable. Son départ de l’Ipres a été acté hier en Conseil des ministres et il a rejoint la Sn Hlm en remplacement de Mamadou Kassé, qui atterrit à la Sicap en remplacement de Ibrahima Sall. Désormais, l’Ipress est dirigé par Amadou Lamine Dieng, qui laisse l’Anpej à Tamsir Faye, qui retrouve la lumière depuis ses déboires à Marseille comme consul. Choix abracadabrant !

La police relookée

Dans la police, il y a aussi eu un vent de mouvement. Mame Seydou Ndour est nommé directeur de la Police de l’air et des frontières, en remplacement du Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Abdoul Wahabou Sall qui devient directeur de la Sécurité publique, en remplacement de Abdoulaye Diop. Alors que Idrissa Cissé se retrouve à la tête de la Police judiciaire. Djibril Camara est le nouveau patron de la Police des étrangers et des titres de voyage et Ibrahima Diop, jusqu’ici chef de la Dic, coiffe désormais l’Ocrtis.