Deux touristes s’étranglent en recevant l’addition: 430 euros pour des spaghettis et du poisson

Deux touristes japonais en visite à Rome ont dû se pincer pour s’assurer qu’ils ne rêvaient pas en recevant l’addition dans un restaurant situé dans le centre de la capitale italienne.

Quoi de mieux qu’une assiette de spaghettis pour recharger les batteries après une journée à sillonner les rues de la Ville éternelle? Cela étant, les deux touristes étaient sans doute loin de s’imaginer que leurs deux assiettes de pâtes, du poisson et de l’eau leur coûteraient le prix d’un billet d’avion aller-retour Tokyo-Rome.

Car ce sont bel et bien 430 euros qui leur ont été demandés au moment de recevoir la douloureuse, qui n’a jamais aussi bien porté son surnom, rapporte le quotidien italien Corriere della Sera. Pas moins de 350 euros pour la nourriture et 80 euros pour le service, selon une photo du ticket prise par le couple de voyageurs et publiée sur TripAdvisor. Pour ne pas faire d’histoires, le couple a finalement accepté de payer cette addition pour le moins astronomique. On imagine qu’ils ont eu du mal à la digérer.

“Arnarque”, “restaurant truand”

Le restaurant en question n’est autre que l’Antico Caffè di Marte, situé non loin du château Saint-Ange, de l’autre côté du Tibre. Le gérant de l’établissement s’est défendu dans les colonnes du journal Il Messaggero. Il explique que les clients étaient au courant des prix avant de commander. “Notre carte indique clairement les prix. Il y a aussi un poisson inclus, que le client choisit au comptoir”, souligne le gérant.

Ce restaurant n’a pas bonne presse sur TripAdvisor. Et si l’on en croit les nombreux commentaires négatifs, la mauvaise aventure vécue par les deux Japonais serait loin d’être un cas isolé. Un internaute explique notamment que le serveur a insisté pour qu’il goûte un peu de leur poisson, en plus de ses spaghettis. Un poisson qui lui a été facturé à… 90 euros.

Bref, si vous êtes de passage à Rome, vous savez où ne pas manger.