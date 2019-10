Jennifer Aniston, 50 ans, révèle les secrets de son corps mince, jeune et tonique

“Il est des moments où tu ne veux pas qu’on te regarde, qu’on te prenne en photo, tu ne veux pas sortir, tu as juste envie de pleurer…” Et pourtant, à 50 ans, Jennifer Aniston rayonne. Celle qui accroche si joliment la lumière est aujourd’hui une actrice et productrice de talent, qui figure à la cinquième place du classement Forbes des actrices les mieux payées. Ayant si bien géré l’après Friends, elle cherche aujourd’hui avant tout à s’épanouir. “Je suis entrée dans ce que je considère être l’une des périodes les plus enrichissantes de ma vie.” . Silhouette parfaite, visage lumineux, cheveux que la moitié de la planète envie, Jennifer Aniston a depuis des années adopté un mode de vie sain en termes d’alimentation et d’exercice, devenu naturel pour elle. Elle n’hésite pas à se faire plaisir, notamment pendant la période des fêtes, mais compense en faisant deux fois plus d’exercice en janvier, comme elle le confiait au site Goop de son amie Gwyneth Paltrow.

Pour Gala, elle lève un peu plus le voile sur ses secrets de forme. Séparée depuis 2017 de Justin Theroux, l’interprète de l’inoubliable Rachel Green confie être “un oiseau de nuit” pour profiter de ce “moment de calme”, ce qui ne l’empêche pas de suivre une routine active au saut du lit : “Je joue avec les chiens, puis j’enchaîne avec une séance de méditation. Ensuite, je prends un café en regardant Morning Joe sur MSNBC ou en parcourant le New York Times.” Réveil en douceur, donc, mais qu’elle accompagne ensuite d’une “séance