Paracétamol, ibuprofène, aspirine… Les pires erreurs dans la prise de ces médicaments

SANTÉ – On ne pourra peut-être bientôt plus se servir à notre guise, dans une pharmacie, dans les rayons des anti-douleurs. L’Agence du médicament (ANSM) a en effet annoncé ce jeudi 3 octobre que les médicaments contenant du paracétamol ainsi que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) seraient rangés derrière le comptoir des pharmacies dès janvier 2020.

En cause, le mauvais usage de ces médicaments qui sont aujourd’hui en libre accès. Mal utilisés, ceux-ci peuvent entraîner de graves risques pour la santé. La prise de paracétamol qui peut sembler anodine, peut entraîner de graves troubles du foie voire être mortelle dans certains cas.

Prise en trop grande quantité du paracétamol ou en association avec d’autres substances

Pris en trop grande quantité, le paracétamol est en effet toxique pour le foie. “Utilisé à bon escient, le paracétamol est un médicament sûr et efficace”, assurait auprès de l’AFP, en juillet, l’Agence du médicament. Mais sa “mauvaise utilisation (…) est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France.”

C’est pourquoi l’ANSM a annoncé cet été la mise en place d’un avertissement “surdosage = danger” sur les boîtes de paracétamol.

La dose maximale est de 3 grammes en 24 heures (chaque prise étant espacée d’au moins six heures). Et la durée du traitement ne doit pas dépasser “3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur, en l’absence d’ordonnance”, selon l’ANSM.

Les personnes de moins de 50kg ou souffrant de troubles hépatiques, rénaux ou d’alcoolisme chronique, doivent demander l’avis d’un médecin.

L’association du paracétamol avec d’autres substances présente aussi des risques.

François Chast, président honoraire de l’Académie de pharmacie, explique par exemple auprès du Figaro qu’il faut éviter de prendre du paracétamol quand on a la gueule de bois… “Outre le risque de surdosage, il faut faire attention au mélange avec l’alcool, qui est déjà toxique pour le foie”, souligne-t-il.