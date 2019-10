BRT : les travaux seront lancés le 28 octobre (Ministre)

iGFM – (Dakar) – Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a annoncé jeudi le lancement le 28 octobre prochain des travaux du projet « Bus rapides sur voie réservées », ou « Bus Rapid Transit » (BRT, en anglais).

« Les travaux du projet « Bus rapides sur voie réservées », encore appelé « Bus Rapid Transit » (BRT) seront lancés le 28 octobre prochain par le chef de l’Etat, Macky Sall », a-t- il déclaré, lors d’une visite technique sur le tracé du BRT, en présence des autorités locales, dont le maire de Dakar, Soham Wardini, le maire de Guédiawaye, Aliou Sall.

Le coût global des travaux de ce projet qui permettra de relier sur 18,3 km la préfecture de Guédiawaye au Centre-Ville de Dakar, ’’est estimé à 300 milliards de FCFA’’, a-t-il précisé.

’’L’entreprise qui a gagné le marché s’est engagée à livrer les ouvrages dans les trente prochains mois qui vont suivre leur lancement’’, a précisé le ministre.

Le projet pilote de BRT, qui s’inscrit dans une stratégie ambitieuse et globale de mobilité urbaine durable à Dakar menée par le CETUD, ‘’va permettre de trouver des solutions durables aux difficultés de déplacement de certaines populations’’, a-il soutenu.

Selon Oumar Youm, « il permettra de réduire les temps de parcours entre Guédiawaye et le Centre-ville, qui vont passer de 90 à 45 minutes dans des conditions de confort, de sécurité et de régularité substantiellement améliorées ».

Il estime qu’’il s’agit véritablement d’un projet urbain qui révolutionnera les conditions de déplacement dans l’agglomération dakaroise’’, et qui comporte ‘’beaucoup de stations, d’ouvrages hydrauliques et d’aménagements paysagers ’’.

C’est ce qui fait de ce projet, a-t-il poursuivi, un ‘’projet vert, intelligent et inclusif qui intègrent les préoccupations des populations mais aussi un projet de transport orienté vers le développement urbain.

‘’Au départ de Petersen, le BRT longe les allées Papa Guèye Fall, puis le boulevard du Général de Gaulle jusqu’à la place de l’Obélisque », indique un document remis à la presse.

Le tracé, selon la même source, continue sur le boulevard Dial Diop, passe devant le collège Sacré-Coeur et emprunte l’Ancienne piste jusqu’au giratoire Liberté VI, traversant le quartier de Grand-Yoff avant d’atteindre l’échangeur de l’Emergence Aliou Sow.

Auteur : Aps