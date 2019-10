Les images de l’incendie au Trésor Public

iGFM – (Dakar) Ce vendredi, tôt dans la matinée, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Le feu a été circonscrit. Mais, pour l’instant, les causes restent à être déterminées. « Cet incident n’a pas affecté le système de paiement du Trésor. Les opérations de paiement des dépenses et d’encaissement des recettes ont repris après le rétablissement de l’électricité, intervenu à 09h », renseigne le ministère des Finances et du Budget dans un communiqué