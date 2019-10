Me Demba Ciré Bathily : « Khalifa Sall n’a jamais demandé la grâce »

iGFM-(Dakar) « Nous savons que Khalifa Sall a été emprisonné à la suite d’un procès politique. C’était un otage politique. C’est la raison pour laquelle, aucun de ses avocats ou des membres de sa famille n’a formulé une demande de grâce ». Telle est la position de l’avocat, Me Demba Ciré Bathily sur la polémique suscitée par la grâce présidentielle accordée à l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall.

L’avocat de Khalifa Sall qui se prononçait dans l’émission Grand Jury de RFM, s’est également réservé de commenter la déclaration de Me Khassimou Touré, un autre avocat de Khalifa Sall qui dit être à l’origine de la grâce accordée au responsable socialiste. « J’ignore le contenu de la demande de grâce et je ne sais s’il l’a formulé au nom de Khalifa ou à son nom propre, mais je me réserve de commenter cette demande, mais je peux confirmer que Khalifa a toujours refusé de formuler une demande de grâce », a déclaré Me Demba Ciré Bathily.