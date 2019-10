Retrouvailles Wade-Macky : Des Apéristes de Djidah Thiaroye Kao prêts à travailler avec le Pds local

Les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall à Massalikoul Jinane ont été bien accueillies par des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de Djidah Thiaroye Kao. En Assemblée générale dimanche dernier, ils ont d’ailleurs indiqué qu’ils n’excluent pas de travailler avec les Libéraux de leur localité. «Nous sommes prêts à travailler avec le Parti démocratique sénégalais, ici dans la commune, à condition qu’ils viennent nous rejoindre dans ce que nous sommes en train de faire et dans l’intérêt du Peuple sénégalais», a dit El Hadj Kane face à la presse.

Par ailleurs, ces Apéristes de Djidah Thiaroye Kao se sont fortement remobilisés pour se prononcer sur les réalisations du chef de l’Etat dans leur commune. Cependant, ils n’ont pas manqué de fustiger le «manque de considération notoire» à l’endroit de leur leader politique Alassane Samba Ndongo qui, selon eux, a «toujours fait gagner l’Apr lors des précédentes élections». De même, M. Kane et ses camarades ont dénoncé le taux de chômage dans leur commune qui «dépasse 68%». «Aujourd’hui, il est temps que le chef de l’Etat revoie les choses. Nous avons toujours travaillé pour l’intérêt du parti sans jamais être récompensés. Les financements promis depuis des années aux femmes n’ont jamais été réalisés. Malgré tout cela, nous estimons que ce n’est pas le moment de baisser les bras, car la bataille se poursuit jusqu’aux prochaines élections locales», a conclu M. Kane.

SourcePar Abdou Latif MANSARAY- Correspondant