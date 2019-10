Khalifa Sall: conférence de presse à 15h

L’ex-maire de Dakar va rencontrer les journalistes, aujourd’hui à 15 h, à la City Business, sur la Voie de dégagement nord (Vdn), à Dakar, selon un communiqué de la coalition Taxawu Senegaal. ‘’Une occasion pour Khalifa Ababacar Sall de faire une adresse aux Sénégalais’’.

L’ex-maire de Dakar a été gracié par le président de la République, Macky Sall, le 29 septembre, après avoir passé 2 ans et demi en détention pour détournement de deniers publics.

Il a été libéré en même temps que deux de ses coaccusés et collègues de la mairie de Dakar, Mbaye Touré et Yaya Bodian. Incarcéré depuis mars 2017, dans l’affaire de la “caisse d’avance” de la mairie, il avait été condamné à 5 ans de prison, le 30 mars 2018, une peine confirmée par la Cour d’appel de Dakar, cinq mois plus tard, par la Cour suprême ensuite, le 3 janvier 2019.

Khalifa Ababacar Sall avait été révoqué de ses fonctions de maire de la capitale sénégalaise, au lendemain de la confirmation de sa condamnation par la cour d’appel. Il a été également privé de son mandat de député.