Sadio Mané: “Quand Messi vote pour vous, c’est…”

Ce lundi, nous connaîtrons le nom des 70 nommés au Ballon d’Or 2019. Plus les résultats approchent, et plus les joueurs évoquent ceux qu’ils voient remporter le célèbre trophée. En revanche, les grands favoris ne surprendront pas vraiment les fans de ballon rond. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Virgil van Dijk…

Ceux qui prétendront évidemment au podium parlent beaucoup de leurs “rivaux”. Dans le Sunday Times, Sadio Mané est revenu sur les votes de Lionel Messi pour les trophées The Best. Bien que remporté par l’Argentin, le patron du FC Barcelone avait accordé son premier choix à l’attaquant de Liverpool. Un véritable honneur pour le Sénégalais.

“Quand Messi vote pour vous, c’est un grand compliment. Quand on arrive à un tel stade, je ne peux dire qu’une seule chose aux enfants. Il faut continuer à travailler dur et réaliser son rêve”, s’est d’abord réjouit Mané.

Il enchaîne ensuite en plaisantant sur le possible vainqueur du Ballon d’Or : “Il est possible que je lui rende la faveur un jour… Après il y a Virgil van Dijk… Non, Virgil est un très bon joueur, mais je suis désolé, il faut que ce soit Messi avant toi !” On sait donc qui est le favori de l’attaquant des Reds.