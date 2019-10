AFRIKAYNA DAKAR-CASABALANCA ART CONNEXION – Dakar, premières ‘’escales artistiques’’

Afrikayna se veut comme tremplin des échanges culturels intracontinentaux. La capitale sénégalaise, Dakar, est choisie comme l’étape initiale du programme itinérant d’escales artistiques.

A Dakar pour lancer sa première escale artistique, Afrikayna, une structure de promotion culturelle marocaine. ‘’D’abord, je tiens à signaler que le choix porté sur le Sénégal est tout naturel, au regard des liens forts qui existent entre ces deux nations. L’art et la culture, les domaines de prédilection de notre structure, ne viennent que renforcer ce pont liant les deux pays’’, disait hier la fondatrice d’Afrikayna, Ghila Khaldi. Elle faisait face à la presse à la Maison des cultures urbaines de Ouakam.

Pour cette première étape qu’accueille Dakar, un programme alléchant est proposé et sera déroulé du 21 au 27 octobre. ‘’Le programme est bien fourni. Nous partagerons avec les frères et sœurs sénégalais plusieurs ateliers autour du graphisme, de l’identité visuelle, de la photographie de scène et de spectacle vivant’’. Les amoureux des arts muraux seront également servis, selon toujours la fondatrice de l’organisation culturelle. ‘’Pour les adeptes des graffitis, des ateliers pratiques de muralisme et de street art seront au menu. Nous avons voulu élargir le plus largement possible notre champ d’action pour rendre plus fructueux ce qui est avant tout un moment d’échanges avec le pays hôte’’, a-t-elle expliqué.

Autres points phares de cette première édition, la projection d’un film documentaire intitulé ‘’Aji bi’’, qui revient sur les activités professionnelles des Sénégalaises installées au Maroc. Les cultures musicales du Maroc, dans leur diversité, pourront aussi être découvertes par les festivaliers. Il est d’ailleurs programmé un master class qui va être animé par l’artiste Mehdi Nassouli, accompagné d’Ali Beta. Ils se produiront en concert gratuit le 25 octobre au Centre culturel Douta Seck.

Par ailleurs, Afrikayna prône, depuis sa création en 2013, la diversité, l’échange et le dialogue Sud-Sud, afin d’encourager la créativité et la modernité dans le domaine artistique. Sa mission essentielle est de promouvoir et de défendre les actions culturelles et l’importance des arts dans le processus de développement humain, social et économique sur le continent.

Afrikayna met également souvent la main à la poche pour aider les artistes africains à se déplacer dans le cadre de la promotion de leurs œuvres. C’est ainsi que le projet Africa Art Lines a été mis en place. Samba Soumbounou, chef dudit projet, explique les tenants et aboutissants : ‘’Depuis 2016, Africa Art Lines a financé plus de 350 voyages pour une trentaine de destinations africaines. Ce fonds de mobilité est destiné à soutenir nos musiciens, danseurs, comédiens, etc., en finançant totalement ou partiellement les frais de leurs voyages, car ceux-ci sont souvent perçus comme un réel obstacle à leur plein épanouissement local ou planétaire.’’

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)